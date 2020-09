In ultimele 24 de ore, polițiștii și jandarmii au aplicat aproape 1000 de sancțiuni contravenționale, in valoare de 285.355 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de coronavirus, conform Grupului de Comunicare Strategica.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 802 de apeluri la numarul unic de urgenta 112.GCS reaminteste ca Ministerul Afacerilor Interne a operationalizat, incepand cu 4 iulie, o linie TELVERDE (0800.800.165) la care pot fi sesizate incalcari ale normelor de protectie sanitara. Apelurile…