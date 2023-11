Aproape 100 de morți sau dispăruți în Mexic din cauza uraganului Otis Sunt aproape 100 de morți sau disparuți in Mexic din cauza uraganului Otis ce a lovit mai ales in zona stațiunii Acapulco, de la oceanul Pacific. Numarul persoanelor moarte sau disparute din cauza uraganului Otis, o furtuna de categoria 5 care a lovit saptamana trecuta stațiunea Acapulco din Pacificul mexican, a crescut la aproape 100, […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

- Numarul persoanelor decedate si date disparute in urma uraganului Otis, de categoria 5, care s a dezlantuit asupra statiunii Acapulco, oras port la Oceanul Pacific, a crescut la aproape 100, au anuntat luni autoritatile din statul Guerrero, potrivit Reuters.Otis s a abatut miercuri asupra Acapulco insotit…

- Uraganul Otis, care a lovit miercuri coastele pacifice ale Mexicului, in special celebra statiune estivala Acapulco, a facut 46 de morti, in timp ce sase persoane erau in continuare disparute duminica, potrivit autoritatilor mexicane, care au inceput sa distribuie ajutoare umanitare, informeaza AFP,…

- Autoritatile din Mexic au reusit sa evacueze zeci de mii de turisti blocati in Acapulco din cauza uraganului Otis, informeaza Rador Radio Romania.Autoritatile din Mexic au anuntat ca au reusit sa evacueze 12.500 de turisti blocati de miercuri in statiunea Acapulco din cauza uraganului Otis, care…

- Bilantul uraganului Otis, care a devastat miercuri Acapulco, o celebra statiune estivala din sud-vestul Mexicului, a fost revizuit sambata in crestere, de la 27 la 39 de morti, a anuntat Guvernul mexican, care incearca sa organizeze un ajutor umanitar in urma distrugerilor

- Frontiera dintre Statele Unite si Mexic a fost "cea mai periculoasa ruta migratorie terestra din lume" in 2022, cu 686 de morti sau disparuti raportati, potrivit unui raport al Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM) publicat marti, relateaza AFP. "Aceasta cifra reprezinta aproape jumatate…

- Cel puțin 2.000 de oameni au murit in Libia, lovita de furtuna Daniel. Alte mii de persoane sunt date disparute. Estimarea oficialilor este ca intr-un singur oraș, Derna, cel mai afectat, aproximativ 6.000 de oameni sunt de negasit, relateaza CNN.

- Cel putin 41 de persoane au murit și alte 46 sunt date disparute in Brazilia, dupa trecerea unui ciclon devastator in sudul tarii sud-americane, informeaza AFP, citata de Agerpres. Ploile puternice si vanturile violente declansate de ciclon au fortat peste 11.000 de persoane sa-si paraseasca locuintele.…

- Peste un milion de oameni au fost forțați sa iși paraseasca locuințele din cauza ravagiilor facute de o furtuna in provincia Hebei din nord-estul Chinei. Oficialii au avertizat ca ar putea dura o luna pana cand apele se vor retrage in unele zone, potrivit