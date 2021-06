​Appraisal & Valuation, din piața de evaluări, va veni la BVB Appraisal & Valuation SA, firma din piața de evaluari, va deveni prima companie de evaluare din Romania listata la Bursa de Valori București (BVB), conform unui comunicat de presa. A încheiat un acord cu TradeVille pentru intermedierea finanțarilor la bursa.



“Listarea la bursa a companiei este unul dintre elementele cheie ale strategiei de dezvoltare pe termen lung, care vizeaza dezvoltarea prin intermediul unor parteneriate strategice și realizarea unor operațiuni de fuziuni și achiziții, cu scopul consolidarii pieței de profil, dar si a extinderii pe noi nișe de piața.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

