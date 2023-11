Apple va adopta standardul RCS pentru iMessage De anul viitor, iMessage va comunica cu alte aplicatii de chat folosind standardul RCS, anunta Apple intr-un comunicat, in care spune ca acesta reprezinta un standard superior vechilor SMS si MMS. RCS functioneaza, la fel ca SMS, prin infrastructura operatorilor mobili, dar aduce functionalitati avansate precum trimiterea de imagini si video. Integrarea RCS in iMessage inseamna ca mai multe dintre functionalitatile acestuia vor fi disponibile in cazul conversatiilor cu o aplicatie de chat de Android. Printre altele, adoptarea RCS va permite trimiterea imaginilor si filmarilor la calitate inalta,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

