- Sunt mai bine de trei ani de cand Apple a lansat iPhone X, primul dispozitiv al companiei americane ce a beneficiar de scanarea 3D a fetei, intr-un sistem numit Face ID. Apple nu s-a grabit sa-si doteze toate produsele cu Face ID. Fiind o facilitate considerata premium, aceasta a fost pastrata pentru…

- Display-urile always-on pot fi gasite pe unele modele de smartphone-uri, dar nu pe toate. Acest lucru este util pentru a privi notificarile rapid, fara a fi nevoie sa atingi ecranul. Daca ești un fan al funcției, s-ar putea sa fii interesat sa afli ca acest lucru ar putea ajunge la iPhone 13. Mark Gurman…

- Din intreaga gama de iPad-uri Apple, se pare ca iPad Mini este cel mai neglijat. Cu toate acestea, daca ești un fan al iPad mini și dorești sa vezi o reimprospatare, vei fi incantat sa afli ca in aceasta toamna Apple ar putea lansa un model nou și redesigned, potrivit lui Mark Gurman de la Bloomberg…

- In toamna acestui an, conform Bloomberg, Apple va lansa un nou iPad Mini. Insa, spre deosebire de ultimii ani, cand mica tableta a venit nemodificata la exterior, aceasta va aduce mai multe schimbari importante. In primul rand, iPad Mini se va bucura de un nou design. Ramele vor fi mai inguste, ceea…

- Daca ești unul dintre cei care folosesc o singura parola pentru a te loga pe mai multe site-uri sau tinzi sa uiți parolele pe care ți le setezi, atunci noutatea introdusa de Apple la WWDC s-ar putea sa-ți placa. Intr-o sesiune numita „Move beyond passwords”, Garret Davidson, inginer al Apple, a dezvaluit…

- Un MacBook Pro reproiectat de 16 inci, mult așteptat, va intra in faza de producție in masa in primul trimestru al anului viitor, potrivit unor surse din industrie citate intr-un raport DigiTimes. Potrivit raportului, MacBook Pro de 14 inci mai mic va intra in „producție de volum” in al patrulea trimestru…

- Apple lucreaza la o noua versiune a iPad Pro cu incarcare wireless, potrivit unui nou raport din Bloomberg. Pentru a se potrivi tehnologiei, Apple va trece la un spate din sticla pentru noile modele, in loc de aluminiul pe care l-am regasit pe spatele fiecarui iPad lansat pana acum. Se spune ca Apple…

- Un singur malware, strecurat in aproximativ 2.500 de aplicatii, a reusit sa infecteze 128 de milioane de iPhone-uri. iPhone-urile nu sunt scutite de probleme de securitate, iar acestea nu au neaparat un impact mai mic decat alte smartphone-uri. Diferenta majora, asa cum arata informatiile…