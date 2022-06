In decembrie 2021, Autoritatea pentru Consumatori si Piete din Olanda anunta, in urma unei plangeri facute de Match Group, ca Apple trebuie sa faciliteze platile prin sisteme terte pentru aplicatiile matrimoniale. Apple a facut unele modificari in acest sens in decursul ultimilor luni, insa, acestea nu au multumit autoritatile olandeze, astfel ca gigantul american a fost amendat, in total, cu 50 de milioane de euro. Acum, la sapte luni de la decizie, compania americana face, in sfarsit, modificarile conforme deciziei. In primul rand, este modificat comisionul platit in cazul folosirii sistemelor…