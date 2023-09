Apple lansează astăzi iOS 17. Care sunt noutățile pentru România iOS 17 va fi disponibil pentru instalare pe toate smartphone-urile Apple compatibile din seara zilei de luni, dupa mai multe luni in care s-a aflat in stadiu de test. Fara sa aduca noutati revolutionare, iOS 17 are in dotare un numar mare de functionalitati noi pe care utilizatorii le vor putea descoperi dupa instalare. Standby este un nou mod de vizualizare, ce devine activ cand telefonul este tinut la incarcat si care poate afisa diverse informatii, de la ora, la conditiile meteo si widget-uri. Widget-uri prind viata pe ecranul principal din iOS 17, devenind interactive. Asta inseamna ca nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

