Stiri pe aceeasi tema

- Sony a anunțat lansarea a doua noi modele premium de music playere: NW-WM1ZM2 și NW-WM1AM2. NW-WM1AM2 a fost reglat pe baza unor ani intregi de experiența in domeniul audio, fiind realizat din materiale premium. Acest nou model prezinta noi standarde pentru seria Sony, Signature, oferind o experiența…

- Chiar daca in aceste zile vorbim mai mult despre iPhone 14 Pro si 14 Pro Max, se mai strecoara in feed-ul de stiri si cateva detalii despre Samsung Galaxy Z Fold 4. Am mai avut pana acum zvonuri ca ar aduce o protectie UTG superioara si o fanta pentru stylus, dar si o camera mai buna ascunsa sub ecran.…

- Pe parcursul anului 2021, zvonurile conform carora Samsung urma sa desființeze gama Note și sa o inlocuiasca cu seria Galaxy Z Fold s-au intensificat, mai ales pe masura ce se apropia fereastra de lansare pentru cel mai nou pliabil. Și iata ca ele s-au adeverit, in cele din urma, iar o parte foarte…

- Diabuga design este afacerea luminoasa a tinerei Diana Buga. Aceasta produce obiecte de iluminat in atelierul din Cluj-Napoca. 2021 a fost un an bun, cu o cifra de afaceri de 80.000 de lei și un profit de 40.000 de lei. Tanara crede ca 2022 va fi și mai prosper și ca pandemia a avut un impact pozitiv…

- Dispare șomajul tehnic, bugetarii nu mai pot fi angajați fara concurs. Ministrul Muncii, anunț despre ridicarea starii de alerta Ministrul Muncii Marius Budai a precizat marți ce schimbari aduce pe piața muncii ridicarea starii de alerta. Acesta susține ca nu se va mai acorda șomaj tehnic, dar ca ramane…

- Cand vine vorba despre utilizarea unei huse pentru volan, soferii se impart in doua tabere. Astfel, exista cei care nu accepta sub nici o forma ideea de a face o astfel de investitie, dar si cei care o considera o achizitie indispensabila. Asadar, utilitatea unui astfel de accesoriu auto este subiectiva.…

- Apple va organiza un eveniment pe 8 martie, conform surselor Bloomberg. In cadrul acestuia sunt asteptate sa fie prezentate noi versiuni de iPhone SE si iPad Air, ambele cu 5G. Nu este pentru prima oara cand apar informatii despre iPhone SE 5G. Se banuieste ca acest model va pastra acelasi design, bazat…

- Noua serie este compusa din modelele Redmi Note 11S (de la 249 dolari), Redmi Note 11 (de la 179 dolari), Redmi Note 11 Pro (de la 299 dolari) si Redmi Note 11 Pro 5G (de la dolari). Toate beneficiaza de un design nou, cu margini drepte, care le fac sa semene intr-o anumita masura cu iPhone 12 si iPhone…