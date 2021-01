Stiri pe aceeasi tema

- Iata ca a mai trecut un an și am avut parte de o noua lansare Samsung a celei mai noi iterații de telefoane din cea mai populara serie a producatorului sud-coreean, și anume Galaxy S. Samsung Galaxy S21+ 5G vine disponibil in trei variante, S21 5G, S21+ 5G și S21 Ultra 5G, iar in acest review vorbim…

- LG are in vedere ieșirea de pe piața smartphone-urilor in 2021, dupa ce a pierdut aproximativ 4,5 miliarde de dolari in ultimii cinci ani. Kwon Bong-seok, CEO LG a trimis zilele trecute un mesaj catre toți angajații, acesta susținand ca “va avea loc o mare schimbare” in segmentul smartphone. “De vreme…

- LG ar putea ieși în acest an de pe piața smartphone-urilor dupa ce a avut pierderi mari în ultimii ani și nu a câștigat cota de piața în lupta cu rivali precum Samsung, Huawei, Xiaomi sau Oppo, scrie puublicația The Verge. LG a avut multe telefoane de succes. precum Nexus 5 din…

- A trecut ceva timp de cand telefoanele pliabile au revenit pe piața, mai inovative și cu un aer mult mai cool. Samsung și Motorola au fost primele companii care au lansat smartphone-uri pliabile, Xiaomi este in proces de creare și testare, iar Apple se pare ca nu se grabește in acest sens, de abia acum…

- Reuters: Samsung ar putea renunta anul viitor la gama sa de telefoane premium Galaxy Note, dupa ce pandemia a prabușit vanzarile de smartphone-uri de top Gigantul sud-coreean Samsung Electronics ar putea renunta anul viitor la gama sa de telefoane premium Galaxy Note, au declarat pentru Reuters surse…

- Autoritatea de reglementare a pietei si concurentei din Italia aplica Apple o amenda semnificativa, pentru a doua oara in ultimii doi ani. Autoritatea Garante della Concorrenza e del Mercato, institutia care vegheaza piata si concurenta corecta in Italia, anunta ca a amendat Apple cu 10 milioane…

- Counterpoint Research a publicat „Trust Rankings”, o ierarhie a brandurilor de smartphone-uri cu Android in functie de increderea pe care producatorii o reprezinta, ierarhie realizata prin analizarea mai multor criterii, inclusiv din zona de enterprise. Compania de analiza Counterpoint Research…

- Samsung a revenit pe primul loc la livrarile mondiale de smartphone-uri, cu 80 de milioane de unitați livrate trimestrul trecut, în timp ce Huawei a avut sub 52 de milioane de unitați din cauza restricțiilor impuse în SUA și Europa, arata datele IDC. Interesant, Xiaomi a trecut în…