- Apple anunta cresterea semnificativa a numarului de jocuri din Arcade, serviciul de jocuri fara microtranzactii, pe baza de abonament lunar, disponibil in cadrul dispozitivelor din ecosistemul gigantului american, potrivit news.ro Apple a adaugat peste 30 de jocuri in cadrul serviciului Arcade.…

- Moțiunea simpla depusa impotriva ministrului Agriculturii, Adrian Oros, a fost respinsa, miercuri, in Camera Deputaților. Din totalul celor prezenți, 115 deputați au votat „pentru” și 166 au solicitat respingerea moțiunii. Adrian Ionuț Chesnoiu, de la PSD, a transmis, dupa ce moțiunea a fost respinsa,…

- Aplicația de mesagerie instant a Facebook intampina din nou probleme de funcționare. In aceasta dupa amiaza, in jurul orei 17.00, au aparut raportari din parte utilizatorilor referitoare la faptul ca Messenger nu funcționeaza. Valul de raportari a venit din mai multe țari, printre care Suedia, Polonia,…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, luni, ca dozele de vaccin Pfizer/ BioNTech care trebuiau sa ajunga luni dimineața in Romania nu au mai putut ajunge, din cauza condițiilor meteorologice din Germania. ”Vaccinul nu a mai putut ajunge la aceasta ora, s-ar putea sa ajunga in timpul zilei de astazi. Ori…

- Romania primește saptamanal 14.000 de doze de vaccin de la Moderna. In campania de vaccinare din țara noastra nu este deocamdata folosit acest ser. Premierul Florin Cițu a explicat de ce administrarea vaccinului nu a inceput inca. „De la Moderna primim 14.000 saptamanal. Nu le-am folosit pentru ca erau…

- Recunoaște: cel mai dificil lucru este sa te cunoști și sa ințelegi cine ești. Iar schimbarea este grea și de foarte multe ori nici nu se petrece in totalitate. Motivul pentru care oamenii nu prea se schimba este pentru ca nu se cunosc, nu iși privesc in oglinda sincer calitațile, dar mai ales defectele,…