Apostolii opulenței Exista in Romania o breasla care de 30 de ani nu a pierdut niciodata alegerile. Performanța asta i se oglindește in fodrele de osanza tot mai groase care i se scurg de la cap pana spre poale. Niciodata pana la talpa! Semnele sunt evidente. Cand te perpetuezi etern la putere in 30 de ani ajungi sa ai parte de cele mai luxuriante sedii, cei mai mari saci fara fund și privilegii de rock-star. Cu timpul ”mai mult, mai opulent, mai sațios” devine noua religie. Incepi sa cauți raiul pe pamant și, ”culmea!” crezi ca l-ai gasit daca ecartul dintre avuția ta pamanteasca ajunge sa umileasca pana la… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preoții de rang inalt din Suceava care au venit la slujba cu un autoturism Rolls-Royce și un alt bolid de lux au atras indignarea opiniei publice. Imaginile cu mașinile de lux ale inalților prelați veniți la slujba de sfințire a unei biserici au starnit indignarea cetațenilor din comuna Baia, Suceava,…

- Înalții ierarhi au sosit la slujba de târnosire a Bisericii ”Sfânta Cuvioasa Parascheva” din comuna Baia, judetul Suceava, într-un autoturism de lux Rolls Royce. ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Ioachim, arhiepiscopul…

- IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, IPS Ioachim, arhiepiscopul Romanului si Bacaului, si PS Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor au ajuns cu mașini de lux, sambata, la slujba de tarnosire a Bisericii Sfanta Cuvioasa Parascheva din comuna

- In ziua in care FCSB s-a reunit pentru vizita medicala si startul pregatirilor pentru noul sezon, Gigi Becali a dezvaluit ca a refuzat o oferta de trei milioane de euro in schimbul lui Florinel Coman (20 de ani), jucatorul din lotul vicecampioanei in care isi pune cele mai mari sperante pentru un…

- Gigi Becali stie sa promoveze jucatorii de la FCSB, iar ofertele nu intarzie sa apara. Ultima oferta a venit pe numele lui Florinel Coman, dar apropiatul vicecampioanei nici nu a vrut sa auda de transfer. Evolutiile lui Florinel Comam nu s-au ridicat la nivelul asteptarilor, dar, chiar si…

- Timpul fumos a ținut cu organizatorii, Retro Mobil Clubul Roman, dar și cu vizitatorii care se inghesuiau sa se pozeze cu mașinile de epoca. Cea mai veche mașina din cadrul evenimentului a fost un Peugeot 201 Torpedo din 1929, care aparținea lui Adrian Farcaș. „Mașina, a fost fabricata…

- Desi britanica, Vivien Leigh a ramas in istoria filmului ca actrita care intruchipat-o pe Scarlet O'Hara, eroina tragica a Sudului Americii din 'Pe aripile vantului', si care ar fi implinit, la 5 noiembrie, 100 de ani. Actrita a impartasit acelasi destin nefericit ca eroina filmului, noteaza marti…

- Ideea cuiva din Jandarmeria Bistrița de a folosi fotografia unei tinere protestatare intr-o campanie de prevenire a faptelor antisociale in timpul manifestarilor publice nu s-a dovedit una tocmai reușita. Avocatul Poporului va face o ancheta la jandarmii bistrițeni care au tiparit respectiva imagine…