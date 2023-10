Apocalipsă în Afganistan. Șapte cutremure, sute de morţi, mii de semne de întrebare Cel putin 320 de persoane au fost ucise dupa ce o serie de cutremure puternice de suprafata au lovit sambata vestul Afganistanului, potrivit unui bilant anuntat de ONU, relateaza The Guardian. Epicentrul cutremurului initial, cu magnitudinea 6,3, a fost la 40 km nord-vest de cel mai mare oras din regiune, Herat. Acesta a fost urmat, opt minute mai tarziu, de o replica cu magnitudinea de 5,5, a raportat United States Geological Survey (USGS). Peste o jumatate de ora a avut un nou seism de 6,3, iar dupa 20 de minute, inca unul, cu magnitudinea de moment de 5,9. Toate aceste cutremure au fost de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

