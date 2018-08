Stiri pe aceeasi tema

- "Este extrem de dureros ceea ce s-a intamplat astazi in Oradea. Si pentru ca suntem in Anul Centenarului, poate Dumnezeu ne-a dat acest semn: Sa fim mai uniti! Cred ca este momentul in care trebuie sa intelegem acest lucru. As vrea sa fac un apel catre toti romanii, indiferent de confesiunea pe care…

- „Ramanem pentru supravegherea zonei, inlaturarea efectelor negative ale evenimentului, dupa care vom proceda la cercetarea cauzei de izbucnire a incendiului", a spus reprezentanta ISU Crisana. Conform Agerpres, peste o suta de pompieri au actionat in interiorul Palatului Episcopiei Greco-Catolice,…

- O inregistrare realizata cu drona arata dezastrul provocat de incendiul care a cuprins Palatul Episcopal Greco-Catolic din Oradea . Inregistarea a fost realizata cand flacarile inca nu erau complet stinse. In imagini se vede ca acoperișul Palatului Episcopal a fost complet distrus, iar focul s-a extins…

- Incendiu de proporții in aceasta seara (azi, 25 august) la Palatul Episcopiei greco-catolice din Oradea. Un turn s-a prabușit. In jurul orei 21.30, flacarile au pus stapanire pe acoperisul Palatului Episcopal, incendiul generand in scurt timp flacari inalte. Nu se stie inca daca sunt victime omenesti.…

- Aproximativ 50 de pompieri militari, cu 9 autospeciale de stingere intervin, sambata noaptea, pentru a lichida un incendiu puternic ce a izbucnit la Palatul Episcopal greco-catolic din Oradea. Nu s-au intregistrat victime, potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.

- Sediul Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, din Piata Unirii a fost cuprins, sambata seara, de un incendiu de proportii catastrofale! Intregul aceoperis al superbei cladiri este invaluit de flacari gigantice, informeaza presa locala.Arde acoperisul Palatului Episcopal, cu flacari inalte, iar…

