Stiri pe aceeasi tema

- O drona militara ar fi cazut in noaptea de joi spre vineri intr-o zona izolata din Insula Mare a Brailei. Armata Romana face cautari intr-o zona izolata din Insula Mare a Brailei, dupa ce mai mulți localnici au reclamat zgomote ciudate și au pus la dispoziție imagini care ar putea indica prabușirea…

- S-a dat alarma la Braila! O drona militara s-ar fi prabușit joi seara pe un camp, la aproximativ 15 kilometri de oraș, in Insula Mare a Brailei. Politia si jandarmeria au izolat zona. Unde a cazut drona Drona a cazut in zona Insulei Mari a Brailei, la 12 kilometri distanța de trecerea cu bacul. La […]…

- O drona militara s-ar fi prabusit pe un camp la doar 12 km distanta de municipiul Braila. O drona a fost filmata, joi seara, in jurul orei 20:00, deasupra caselor din zona Gradina Mare, aproape de Dunare. “Scotea un sunet ciudat, puternic”, a declarat cel care a filmat pentru Debraila.ro. Joi seara,…

- Autoritațile separatiste pro-ruse din regiunea separatista moldoveneasca Transnistria au declarat duminica ca o explozie la o unitate militara a fost probabil provocata de o drona lansata din Ucraina, scrie G4Media.ro. „Astazi a avut loc un incendiu pe teritoriul unei baze militare din Tiraspol in urma…

- Tulcea este singurul judet din Romania pe raza caruia lucratorii Ministerului Apararii Nationale MApN au descoperit anul trecut fragmente de drone folosite de Rusia in atacarea porturilor ucrainene de la Dunare si singurul in care militarii au construit doua adaposturi pentru protejarea populatiei.…

- Potrivit oficialilor ISU Mures, este vorba despre o piesa metalica, o bucata de tabla mare cat aproximativ o capota de autoturism, care a cazut langa o gradinita din localitatea Nazna. Bucata de metal s-a desprins de la un avion aflat in zbor, fara a face victime sau pagube materiale. Avionul a…

- In județul Dambovița, vor beneficia de venitul minim de incluziune aproximativ 6.500 de persoane, potrivit datelor comunicate de Agenția Județeana pentru Plați și Inspecție Sociala Dambovița, anul trecut Autoritațile dambovițene anunța ca venitul minim de incluziune (VMI) inlocuiește venitul minim…

- Faimoasa publicație New York Times a publicat un articol despre proiectul de conservare a fagilor care se desfașoara in Romania, la Nucșoara (județul Argeș). Articolul din New York Times a fost realizat de Alan Burdick, fiind insoțite de imagini realizate de fotojurnalistul Nicholas J. R. White. Ei…