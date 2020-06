Aplicația Glovo permite plata bacșișului pentru curieri Romanii care desfașoara activitați de curierat prin serviciul Glovo vor putea primi de la clienți și bacșiș, prin aplicație, printr-o noua opțiune lansata de startup-ul de livrari, potrivit startupcafe.ro. Opțiunea bacșiș apare in aplicația Glovo imediat dupa ce clientul plaseaza o comanda și ramane activa pentru inca o ora dupa livrarea comenzii. Astfel, clientul poate decide daca ofera bacșiș cand plaseaza comanda, in timp ce aceasta este livrata sau dupa primirea ei. Startup-ul spaniol susține ca in acest moment curierii sai parteneri au deja „beneficii financiare”, iar noua opțiune „funcționeaza… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Glovo, lanseaza opțiunea bacșiș pentru curierii parteneri care livreaza mancare la domiciliu, o funcționalitate noua ce are ca scop creșterea veniturilor lor lunare, dar și ca un factor motivațional.Aceasta opțiune va aparea progresiv in aplicația clienților pe parcursul acestei saptamani, iar la inceputul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, la Romania TV, ca pensiile vor crește, dar cu cat permite economia. Orban a evitat sa spuna daca punctul de pensie va crește din septembrie cu 10 sau cu 40 de procente, așa cum prevede legea votata de PSD, scrie g4media.ro. ,,Sustenabilitatea sistemului de pensii…

- Romanii trebuie sa se obisnuiasca cu gandul ca anul acesta vor petrece vacanta in tara, insa concediul nu incepe in 1 Mai, avertizeaza seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, potrivit zf.ro. „Oamenii sa isi calculeze ca vor face vacanta acasa. Adica acasa, in Romania, nu acasa…

- "Vacanțele de anul acesta vor fi adaptate. Nu știu cand, dar vor fi cu masuri compensatorii. Lumea trebuie sa iși calculeze sa iși faca vacanța in Romania. E mult mai ușor sa eviți lucrurile rele si e si un sprijin pentru turismul nostru. Vacanța nu va incepe de 1 mai. Dupa 15 mai se vor anunța masurile…

- Mai mult decat atat, in Romania majoritatea cabinetelor medicale sunt mici, in scara blocurilor, iar noile masuri le-ar putea inchide. Potrivit Institutului Național de Statistica, in Romania exista 15.100 de cabinete stomatologice, toți aflandu-se in șomaj tehnic. Citește și: Un medic de…

- Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu a anuntat, vineri, ca romanii au la dispozitie o noua platforma online cu produse culturale gratuite, realizata de PES activists Romania, scrie agerpres.ro. ,,CulturaDeAcasa.ro este un proiect online care vine in ajutorul tuturor celor pasionati si interesati de…

- Ministrul Muncii spune ca susține impozitarea progresiva a pensiilor speciale: "Este o decizie politica, dar sunt convinsa ca nu-si permite nimeni sa nu asculte semnalele societatii" Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, s-a declarat o sustinatoare a demersului privind…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, la inceputul sedintei de guvern, masurile economice care vor fi luate pentru a limita impactul provocat de noul coronavirus.Este vorba despre:Masuri de a sustine financiar, de la buget, efortul de plata a somajului tehnicMasuri pentru asigurarea capitalului de lucru,…