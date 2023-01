Stiri pe aceeasi tema

- ”Eminescu, un spectacol de muzica și poezie” la Teatrul „Tony Bulandra„, in debutul noului an, dupa pauza sarbatorilor de iarna. Duminica, 15 ianuarie 2023, ora 19:00, va avea loc, in foaierul Teatrului „Tony Bulandra”, evenimentul ”Eminescu, un spectacol de muzica și poezie”. Vor da „trup” versurilor…

- Horatiu Malaele si Emilia Popescu vor recita sub semnul lui Ion Caramitru, in ambianta muzicala creata de Catalin Raducanu, intr-un spectacol unic de poezie si muzica ale carui taine va lasam sa le descoperiti atunci, pe 15 decembrie 2022, ora 20.00, la S

- La Paris s-au celebrat 160 de ani de diplomație romaneasca și Ziua Naționala a Romaniei printr-un spectacol multimedia de excepție care a avut in centru ia romaneasca sau ”la blouse roumaine”.

- Al Bano și Romina Power au oferit un spectacol de-a dreptul senzațional pe scena de la Sala Palatului din București. Surpriza serii a fost, insa, apariția lui Cristi Borcea, dupa ce a fost invitat pe scena de catre artistul de origine italiana. Omul de afaceri adora muzica pe care interpretul italian…

- Vineri, 11 noiembrie 2022, de la ora 19, noua generație de studenți ai Facultații de Interpretare Muzicala din cadrul Universitații Naționale de Muzica București va susține un spectacol concert pe scena Teatrului Național de Opereta si Musical “Ion Dacian

- Marți, 1 noiembrie, a fost lansat volumul de poezii „Versuri polimorfe”, semnat de Costel Pitorac, o persoana fara adapost din București. „Imi doresc ca poezia mea sa aiba efect terapeutic, sa dea autonomie oricarui cititor”, spune autorul. Libertatea a participat la lansare și a vorbit cu proaspatul…

- Orchestra Nationala de Jazz a Frantei, aflata intr-un tuneu national in Romania, dupa o absenta de aproape 30 de ani, va sustine, la 1 noiembrie, un concert extraordinar la Palatul Bragadiru din Bucuresti, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…