APIA anunță că sunt peste 300 de milioane lei pentru fermieri ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca pana la data de 26 octombrie 2023 inclusiv, primeste cereri de acordare a sprijinului de urgenta pentru sectorul cerealelor si al semintelor oleaginoase. Potentialii beneficiari sunt asteptati la Centrele APIA pe a carui raza teritoriala a fost depusa cererea unica aferenta anului 2022, in vederea depunerii cererii de acordare a sprijinului de urgenta pentru sectorul cerealelor si al semintelor oleaginoase”, anunta APIA. Valoarea schemei, reprezentand sprijinului unitar exceptional sub forma de grant, denumit in continuare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) primeste cereri de acordare a sprijinului de urgenta pentru sectorul cerealelor si al semintelor oleaginoase pana la data de 26 octombrie 2023, inclusiv.Potrivit unui comunicat al institutiei, transmis luni AGERPRES, potentialii beneficiari…

- ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca pana la data de 26 octombrie 2023 inclusiv, primeste cereri de acordare a sprijinului de urgenta pentru sectorul cerealelor si al semintelor oleaginoase. Potentialii beneficiari sunt asteptati la Centrele APIA pe a carui raza teritoriala…

- In sedința de Guvern din data de 14 septembrie a fost aprobata hotararea privind acordarea unui sprijin de urgența pentru sectorul cerealelor și cel al semințelor oleaginoase. Valoarea sprijinului unitar excepțional sub forma de grant este de 2 lei/litru de motorina, pentru cantitatea totala de 152.458.321,08…

- Peste 172 milioane lei pentru motorina aferenta trimestrului II al anului 2023 este valoarea sprijinului financiar acordat unui numar de 16.836 de beneficiari, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat de presa transmis, marti, AGERPRES. „Agentia de Plati…

- APIA incepe plata pentru motorina utilizata in agricultura in al doilea trimestru din 2023. Care este valoarea ajutorului Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) anunța ca efectueaza plata ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura, in trimestrul al doilea al acestui…

- Economie 2 lei/litru de motorina, sprijin pentru fermierii din sectorul cerealelor și al semințelor oleaginoase august 29, 2023 15:29 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a postat in secțiunea Transparența Instituționala de pe site-ul instituției un proiect de Hotarare privind acordarea…

- Pana pe 31 iulie, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) primeste cererile de plata care vizeaza rambursarea ajutorului de stat pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura. Este vorba de combustibilul folosit de fermieri in perioada 01 aprilie – 30 iunie…

- Cererile de plata care vizeaza rambursarea ajutorului de stat pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 1 aprilie - 30 iunie 2023 (trimestrul II al anului 2023), se depun pana la data de 31 iulie 2023, inclusiv, anunta Agentia de Plati si Interventie…