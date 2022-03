Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata, pana in prezent, Ajutoare Nationale Tranzitorii (ANT) in sectoarele vegetal si zootehnic aferente Campaniei 2021 in valoare de peste 204,5 milioane de euro. Conform datelor publicate joi, din totalul de aproximativ 204,541 milioane de euro, in sectorul vegetal au ajuns 82,237 milioane de euro, astfel: ANT 1 – Ajutor National Tranzitoriu pentru culturile amplasate pe teren arabil – 80,123 milioane de euro; ANT 3 – Ajutor National Tranzitoriu pentru canepa pentru fibra – 1.695,56 euro; ANT 4 – Ajutor National Tranzitoriu…