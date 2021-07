Apelul disperat la 112 al unui copil bătut de tatăl său Un copil in varsta de 12 ani, din orasul Ticleni, din judetul Gorj, a sunat la 112 sa anunte ca este batut de tatal sau, care se afla in stare de ebrietate. Barbatul, in varsta de 44 de ani, nu mai are voie sa se apropie de fiul sau. „Minorul nu prezenta leziuni vizibile pe fata sau suprafata corpului, acesta fiind condus la S.M.L. Gorj, in vederea expertizarii medico-legale. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de violenta in familie, fiind instiintati si reprezentantii D.G.A.S.P.C. Gorj cu privire la agresiunea asupra minorului, pentru luarea masurilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

