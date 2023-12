Stiri pe aceeasi tema

- Echipe mixte din cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor Satu Mare, alaturi de cele ale Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența, au finalizat intervenția de suprainalțare a coronamentului digului de contur al polderului Moftin. Au fost folosiți 200 de saci cu nisip și un buldoexcavator.…

- Angajații Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA) Satu Mare intervin preventiv pe digurile și la suprainalțarile de pe raul Crasna, in localitatea Craidorolț. In cadrul acestei acțiuni, se folosesc saci cu nisip și utilaje. In operațiune sunt implicați și reprezentanți ai Inspectoratului Județean pentru…

- Consiliul Judetean Covasna a aprobat, azi, documentatia tehnico-economica pentru realizarea unui garaj acoperit in incinta sectiei din Targu Secuiesc a Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta. Presedintele CJ Covasna, Tamas Sandor a declarat ca proiectul prevede extinderea suprafetei acoperite…

- Drumul Judetean 109 K a fost inchis circulatiei duminica dupa ce a fost inundat pe portiunea cuprinsa intre localitatile Remetea Oasului si Calinesti Oas, a anunțat prefectul de Satu Mare, Radu Roca.„Ca o prima masura s-a decis inchiderea circulatiei pe Drumul Judetean 109 K: Orasu Nou - Prilog - Remetea…

- Specialiștii de la „Apele Romane” au emis, duminica, avertizari Cod portocaliu și Cod galben de viituri in nord-vestul țarii. Fenomenele vizate constau in cresteri de debite si niveluri, ca urmare a propagarii viiturilor formate anterior in amonte, cu depasiri de aparare, conform Mediafax.„Conform…

- In urma cu aproximativ trei-patru saptamani, va informam despre o vizita de lucru a unor specialisti de la Apele Romane, Administratia Bazinala Somes – Tisa din Cluj Napoca si ai Sistemului de Gospodarire a Apelor – SGA Satu Mare, la instituatia similara din Nyiregyhaza – Ungaria.

- Au fost finalizate acțiunile de verificare a starii tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundațiilor din județul Bistrița-Nasaud. Acestea sunt in stare buna de funcționare, a anunțat Administrația Bazinala de Apa Someș-Tisa. Potrivit sursei citate, au fost…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) primeste cereri de acordare a sprijinului de urgenta pentru sectorul cerealelor si al semintelor oleaginoase pana la data de 26 octombrie 2023, inclusiv.Potrivit unui comunicat al institutiei, transmis luni AGERPRES, potentialii beneficiari…