- Peste 53% din totalul amenzilor date in primele 11 luni din acest an de catre inspectorii Administrației Naționale „Apele Romane” (ANAR) au fost aplicate pentru nereguli la exploatarea agregatelor minerale.

- Inspectorii de la Apele Romane au aplicat amenzi in valoare de peste 13 milioane de lei in perioada ianuarie - noiembrie a acestui an, din care 7 milioane de lei pentru exploatarea agregatelor minerale, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a institutiei, potrivit Agerpres."11 luni: 7 milioane…

- Producatorii OPEC si non-OPEC, un grup de 23 de tari producatoare de petrol cunoscut sub numele de OPEC+, au decis sa ramana la politica lor existenta de reducere a productiei de petrol cu ​​2 milioane de barili pe zi, sau cu aproximativ 2% din cererea mondiala, din noiembrie 2022 si pana la sfarsitul…

- ANAF a verificat peste 2.400 de persoane fizice si juridice in contextul sanctiunilor internationale, a blocat 10,1 milioane de euro si a confiscat 13,171 milioane de lei, a declarat Lucian Heiuș.

- ACTIUNE PRIVIND VERIFICAREA MODULUI IN CARE SE EXPLOATEAZA AGREGATELE MINERALE In perioada 02 – 03 noiembrie a.c., Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Vrancea a initiat si coordonat o actiune ce a avut drept scop verificarea modului de respectare a legislatiei in vigoare de catre administratorii…

- Procurorii DNA Serviciul teritorial Timisoara au dispus, marti, efectuarea in continuare a urmaririi penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 25 octombrie, a suspectului Parpala Caius Mihai, director al Sistemului de Gospodarire a Apelor Arad din cadrul Administratiei Bazinale de Apa…

- Apple anunta depasirea unui prag important in ceea ce priveste volumul de muzica disponibil in cadrul propriului serviciu de streaming – peste 100 de milioane de melodii. Este o crestere importanta pentru serviciul lansat destul de tarziu, in iunie 2015. La momentul lansarii, in cadrul acestuia existau…

- BEL – LAGO DUE S.R.L. adresa: sat Matraca, com Ulmi, str. Principala, nr. 113, cam. 2, județul Dambovița, titular al proiectului REALIZARE LAC PENTRU AGREMENT, PRIN EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE in perimetrul Bucșani 1, propus a fi realizat in extravilanul comunei Bucșani, satul Bucșani, jud. Dambovița,…