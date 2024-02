Indicii Pietei Principale a Bursei de Valori Bucuresti au avut scaderi, in ultima sesiune de tranzactionare a saptamanii trecute, intr-o zi fara o directie clara a pietelor europene, scrie bursa.ro . Indicele compozit BETPlus a avut un recul de 0,15%, la 2.333 de puncte, in vreme ce indicele BET, al celor mai lichide douazeci de titluri ale pietei noastre, s-a depreciat cu 0,16%, pana la 15.696 de puncte. Valoarea tranzactiilor s-a ridicat la 51,9 milioane lei, sub media zilnica a anului, de 81,6 milioane lei, in conditiile in care nu a fost realizat niciun schimb de tip „deal”. In piata „regular”,…