- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a facut un anunț de ultima ora! Specialiștii au emis o avertizare Cod portocaliu de inundații este valabila in Romania Pe rauri din 3 județe din țara. Iata anunțul!

- Debitul Dunarii la intrarea in tara, aproape dublu fata de media lunii decembrie, in urmatoarele zileDebitul Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in crestere in urmatoarele zile pana la valoarea de 9.900 metri cubi/secunda (mc/s), peste media multianuala a lunii decembrie (5.200 mc/s),…

- Debitul Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in scadere in primele doua zile ale intervalului de prognoza pana la valoarea de 7.400 mc/s, stationar in urmatoarea zi, apoi in crestere pana la 8.100 mc/s, situandu-se peste media multianuala a lunii decembrie (5.200 mc/s), potrivit Agerpres.Potrivit…

- Debitul Dunarii la intrarea in tara sectiunea Bazias a fost in crestere, avand valoarea de 6000 m3 s, peste media multianuala a lunii noiembrie 4650 m3 s .In aval de Portile de Fier debitele au fost in crestere, potrivit informatiilor Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor.Debitul…

- Debitul Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in usoara crestere in primele zile ale saptamanii viitoare, pana la valoarea de 6.200 mc/s, stationar in urmatoarele doua zile si in usoara scadere in ultima zi, pana la 6.100 mc/s, situandu-se peste media multianuala a lunii noiembrie (4.650…

- Debitul Dunarii la intrarea in tara sectiunea Bazias va fi stationar in primele doua zile ale intervalului, in jurul valorii de 2.000 metri cubi secunda mc s , apoi in usoara crestere pana la valoarea de 2.150 mc s pana la sfasitul intervalului de prognoza, situandu se sub media multianuala a lunii…

- Ieri, 19 octombrie 2023, la Galați s-a inregistrat o cota de 48 cm, doar cu 5 cm mai mare fața de cota istorica, de 43 cm, inregistrata in anul 1921. Prognozele INGHA București raman nefavorabile in continuare. Sunt afectate ecosistemul, economia zonei deltei și pescarii. La rubrica Meteo, prezentatorii…