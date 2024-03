Apele geotermale uitate. Comoara de sub nordul Bucureștiului O adevarata comoara se ascunde sub partea de nord a Bucureștiului. Culmea este ca aceasta comoara e cunoscuta de mai bine de 30 de ani, dar nu este valorificata decat in foarte mica masura. Comoara despre care vorbim este un uriaș zacamant de ape geotermale. Suprafața lui este de aproximativ 300 km² și se intinde din zona Pieței Presei Libere și pana la Snagov. Temperatura apei crește de la 51°C in nordul Bucureștiului, pana la peste 85°C in zona Snagovului. Adancimea la care se afla zacamantul este cuprinsa intre 2.000 și 3.000 de metri. Din punct de vedere chimic, apa este sulfuroasa, clorurata,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

