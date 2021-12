Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru, face un apel pentru donații in sprijinul ofițerului de poliție Tyler Moldovan, aflat in stare critica, dupa ce a fost impușcat in timpul unei operațiuni in Phoenix (Arizona).„In momentele de cumpana, nu avem nimic mai de preț decat solidaritatea.…

