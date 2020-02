Stiri pe aceeasi tema

- "Am mai discutat putin si despre alegerile locale si despre scenariile care pot fi avute in vedere. Asteptam inca si noi, si cei de la PNL, lucru confirmat si de premier, sondajele care se desfasoara la nivelul intregii tari si in Bucuresti si in celelalte judete pentru a ne aseza la masa. Dar am…

- Presedintele PMP Eugen Tomac i-a raspuns fostului jurnalist Moise Guran dupa ce acesta din urma a sugerat ca PMP s-ar folosi de Nicusor Dan pentru a fragmenta electoratul Aliantei USR-PLUS si de a fuziona cu PMP. Tomac il acuza pe Guran de dezinformare si afirma ca atunci cand lucra ca jurnalist, acesta…

- Liderul USR Dan Barna a declarat, joi, la Interviurile Libertatea, ca Alianta USR-PLUS va avea in mod cert un candidat unic la alegerile pentru Primaria Capitalei, urmand a se decide intre Nicusor Dan si Vlad Voiculescu."Alianta va avea un singur candidat, se discuta pentru a gasi cea mai echilibrata…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a caracterizat contracandidații sai la conducerea PMB, pe Nicușor Dan și pe Vlad Voiculescu, drept „personaje tragi-comice”, „doi politicieni închipuiți”, care „nu sunt capabili sa vina în fața propriilor colegi cu idei constructive…

- Primarul general Gabriela Firea și-a ironizat, pe pagina de socializare, doi dintre posibilii candidați la alegerile locale pentru Primaria Capitalei, Nicușor Dan și Vlad Voiculescu."De ceva vreme, in cadrul unei alianțe care a mintit ca salveaza Bucurestiul dar nu a reusit decat sa-l blocheze,…

- Deputatul PMP, Robert Turcescu, susține ca nici Vlad Voiculescu și nici Nicușor Dan nu vor avea șanse in batalia pentru Primaria Capitalei, in fața Gabrielei Firea. Turcescu arata ca singurul candidat cu șanse reale ar fi Ludovic Orban.Citește și: Lia Olguța Vasilescu citeaza din Basescu:…

- Eugen Tomac a anunțat ca PMP va avea propriul candidat la alegerile pentru Primaria Capitalei. El susține ca partidul are cel puțin trei candidați mai buni decât cei anunțați de USR și PLUS, în timp ce liberalii nu și-au anunțat poziția, deși au obținut cel mai mare numar de voturi la ultimul…

- "Am mai discutat si despre alegerile locale, foarte important subiect: necesitatea de a avea un candidat comun la Bucuresti, au fost abordate si diversele scenarii: alegeri primare, sondaje, instrumentele de care dispunem pentru a avea capacitatea sa ajungem la un candidat comun impotriva doamnei…