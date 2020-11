Stiri pe aceeasi tema

- Numarul infectarilor crește, nevoia de oxigen este mare și cadrele medicale impreuna cu managerii de spitale cauta noi soluții pentru ca toți pacienții cu COVID-19 sa poata primi ingrijiri medicale. Se mai fac ultimele verificari pentru stația de oxigen de la Secția exterioara de la Lețcani pentru a…

- Ministrul Sanatații a declarat ca Secția exterioara de la Lețcani a Spitalului de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” este evaluata periodic pentru a putea fi internate și cazurile grave. Astfel, autoritațile au transmis ca luni și marți unitatea va avea cele 48 de tuburi care sa poata asigura operativitatea…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași susțin ca simptomatologia pacienților COVID-19 care ajung in grija lor s-a schimbat considerabil fața de primele luni ale pandemiei. Ei susțin ca tot mai mulți pacienți se prezinta la spital cu probleme digestive, iar pierderea mirosului și gustului…

- COVID-19 și-a modificat evoluția și se vindeca mai greu, avertizeaza medicii. Pacienții cu forme medii ale bolii au nevoie chiar și de o luna de tratament, inainte de testul negativ. Aceasta perioada era de aproximativ doua saptamani, la inceputul pandemiei. In plus, unele simptome, cum ar fi pierderea…

- Creșterea numarului de infectari din ultimele zile a facut ca numarul paturilor din spitalele din Iași sa fie aproape de zero. Medicii spun ca multe din cazuri sunt grave și au nevoie de condiții de Terapie Intensiva. Dificil este și in cazul tratamentului cu Remdesivir și el problematic intrucat stocurile…

- "Avem livrari ale acestui medicament (Remdesivir n.red.). Dupa cum stiti si productia lui este limitata si am avut livrari inclusiv in luna septembrie si avem si in octombrie. In functie de cantitatea care vine, noi repartizam pentru fiecare spital suport Covid sau spital de faza 1, faza 2, pentru…

- Creșterea numarului de imbolnaviri a facut ca paturile din Secțiile de Terapie Intensiva sa fie insuficiente pentru pacienții cu COVID-19. In perioada urmatoare vor fi finalizate toate procedurile pentru ca Spitalul Mobil de la Lețcani sa poata fi funcțional. Pana atunci, medicii vor transfera pacienții…

- De la inceputul pandemiei pana la momentul de fața la Spitalul de Boli Infecțioase Sf. Parascheva din Iași au fost ingrijiți peste 2.000 de pacienți confirmați cu infecție SarsCov2. Medicii spun ca numarul de persoane noi infectate este pe un trend ascendent și ca in momentul de fața exista puține…