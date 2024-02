Stiri pe aceeasi tema

- Atletico Madrid se pregatește de duelul cu Inter, din turul optimilor UEFA Champions League, iar jucatorii lui Diego Simeone s-a distrat copios inainte de meci. Inter și Atletico Madrid se infrunta de la ora 22:00, in turul optimilor Ligii Campionilor, intr-un meci condus de Istvan Kovacs. Partida va…

- Inter - Atletico Madrid, meci contand pentru prima mansa a optimilor de finala din Liga Campionilor, este programat, marti, 20 februarie, de la ora 22:00, pe San Siro din Milano, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Constantin Zotta (60 de ani), fost arbitru FIFA și manager general la Rapid, spune, in contextul insinuarii pe care a facut-o Sorin Carțu, cum ca la FCSB - Hermannstadt 3-0 ar fi fost blat, ca pana și la cel mai inalt nivel, in fazele finale din Champions League, s-a intamplat ca meciuri sa fie „trantite”!…

- Borussia Dortmund – PSG 1-1 și Newcastle – AC Milan 1-2 au fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. Partidele au contat pentru ultima etapa a grupelor din UEFA Champions League. Dupa aceste rezultate, din Grupa F a competiției, s-au calificat in optimi Borussia Dortmund și PSG. In Europa League a ajuns AC…

- Azi se joaca 8 meciuri din ultima etapa a grupelor UEFA Champions League, dupa care vom afla toate echipele calificate. Bayern, Copenhaga, Arsenal, PSV, Real Madrid, Napoli, Real Sociedad, Inter, Atletico Madrid, Lazio, Borussia Dortmund, Manchester City, RB Leipzig și Barcelona sunt echipele deja…

- Borussia Dortmund și Atletico Madrid au obținut calificarea in faza optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Nemții au caștigat in deplasare cu AC Milan, scor 3-1, in timp ce formația antrenata de Diego Simeone s-a impus la Rotterdam, cu Feyenoord, scor 2-1.

- Milan - Dortmund, meci contand pentru etapa a 5-a a Grupei F din Liga Campionilor, este programat, marti, 28 noiembrie, de la ora 22:00, pe San Siro, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2.