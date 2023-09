Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul finanțelor, Marcel Boloș, a declarat, miercuri, la Interviurile Digi24.ro, ca Guvernul a agreat sa majoreze salariul minim pe economie de la 3.000 de lei la 3.300 de lei brut și salariul minim in sectorul construcțiilor la 4.500 de lei brut. Oficialul din Guvern nu a dat un termen privind…

- Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta privind reglementarea unor masuri din domeniul pensiilor publice, document care prevede, printre altele, prelungirea perioadei in care se acorda posibilitatea cumpararii vechimii in munca necesare pensionarii pentru limita de varsta, pana la data de 31 decembrie…

- Venitul pentru care se achita contributia de asigurari sociale trebuie sa fie cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data incheierii contractului de asigurare.Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta privind reglementarea unor masuri din domeniul pensiilor…

- ATP a anuntat ca in 2024 va fi lansat in premiera un program de securitate financiara pentru jucatorii de tenis, potrivit news.ro.Se va introduce un castig de baza garantat care asigura un nivel minim de venit pentru jucatorii de simplu clasati in primele 250 de locuri in fiecare sezon. In cazul…

- Guvernul ar urma sa majoreze salariul minim brut la 3.300 de lei, de la 1 septembrie.Mai mult, Guvernul vrea sa majoreze și salariul in construcții. Pe de alta parte, constructorii vor fi obligați sa plateasca contribuția la sanatate, așadar Guvernul cu o mana da, iar cu cealalta ia. Cat ne mai costa…

- Cetațenii statelor membre ale Uniunii Europene se vor putea angaja in Republica Moldova fara permis de munca. Un PROIECT de modificare a Legii privind regimul strainilor in Republica Moldova a fost votat in a doua lectura de 55 de deputați. Modificarile legislative au scopul de a combate lipsa forței…

- Prin Programul cadru de actiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2023, aprobat de catre conducerea Inspectiei Muncii, s-a stabilit ca unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii inspectoratului il reprezinta combaterea muncii nedeclarate, in vederea descurajarii si a diminuarii acestui fenomen care,…

- Este una dintre cele mai frecvente tulburari endocrine care apare ca urmare a unui dezechilibru hormonal la nivelul ovarelor și afecteaza femeile cu varste cuprinse intre 20 și 40 de ani. Sindromul de ovar polichistic (SOP) este o afecțiune hormonala care apare in timpul perioadei reproductive a femeii…