- E gata inca un vaccin impotriva coronavirusului. Johnson & Johnson cere autorizarea in SUA. Compania Johnson & Johnson cere autoritaților de reglementare din SUA sa autorizeze utilizarea de urgența a vaccinului Covid-19, deschizand astfel scena pentru un potențial al treilea vaccin disponibil in SUA…

- Compania Johnson & Johnson a solicitat, joi, autoritaților de reglementare din SUA sa autorizeze utilizarea de urgenta a vaccinului anti-COVID-19 pe care il dezvolta. In aceste condiții, un nou potențial vaccin impotriva coronavirusului ar putea fi disponibil in SUA in urmatoarele saptamani, informeaza…

- Compania Johnson & Johnson a aplicat joi pentru a primi autorizatie de utilizare de urgenta in SUA a vaccinului anti-Covid pe care il dezvolta si este asteptat ca Administratia pentru Alimente si Medicamente (Food and Drug Administration, FDA) sa ii dea unda verde saptamanile viitoare. Daca…

- Daca va primi autorizatia, acest vaccin va fi al treilea in Statele Unite, dupa cele dezvoltate de Pfizer/BioNTech si Moderna. Dr. Paul Stoffels, director stiintific la Johnson & Johnson, a transmis joi intr-un comunicat citat de NBC News: „Inscrierea de azi pentru autorizatie de utilizare de urgenta…

- Studiul va include 30.000 de voluntari, din circa 115 de locatii din Statele Unite si Mexic. Doua treimi dintre participanti vor primi vaccinul, iar restul placebo. Novavax este in urma altor producatori de medicamente in cursa globala pentru producerea unui vaccin. Companiile Pfizer si Moderna au obtinut…

- Romania va incepe campania de vaccinare anti-COVID-19 pe 27 decembrie. Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare de la noi din țara, a explicat ca pacienții care acuza reacții adverse dupa vaccinare pot raporta acest lucru in platforma reactiilor adverse de la nivelul Agentiei Nationale…

- Vaccinul COVID-19 dezvoltat BioNTech și Pfizer ar putea fi avizat pentru Europa cel tarziu in 29 decembrie, anunța Agentia Europeana pentru Medicamente Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat marti ca va organiza cel mai tarziu la 29 decembrie o reuniune extraordinara pentru a da - sau…

- Directorul general al grupului farmaceutic american Pfizer a confirmat marți ca o cerere de autorizare de introducere pe piața pentru vaccinul Covid-19 va fi depusa foarte curand in Statele Unite, ceea ce ar putea permite ca primele vaccinari sa aiba loc in decembrie, daca totul merge bine, relateaza…