- Primaria Sectorului 1 a atribuit firmei Pols Security SRL un contract de paza in valoare de puțin peste șase milioane lei, pentru patru luni. Municipalitatea se scuza pentru achiziția directa și spune ca, in paralel, a demarat și procedurile de licitație. Primaria Sectorului 1 a achiziționat, in regim…

- CHIȘINAU, 30 iun - Sputnik. Statia de epurare a apelor uzate din Chișinau si o linie noua de tratare a namolului au fost reabilitate in proporție de 80%. Totodata, majoritatea construcțiilor civile și lucrarilor de montare a noului utilaj sunt la o etapa avansata de finalizare. Intr-0 postare pe…

- O avarie majora la reteaua de canalizare a aparut, joi dimineața, in cartierul Vitan, din București. Incidentul a generat o surpare a terenului in zona, iar Apa Nova intervine de urgenta cu 10 utilaje si personal de peste 100 de persoane, potrivit Mediafax. In urma ploilor abundente din ultimele zile…

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a fost imputernicit sa semneze contractul de asociere cu Municipalitatea pentru finantarea in comun a Pasajului Doamna Ghica, dupa ce Consiliul Local Sector 2 a adoptat in sedinta de joi un proiect de hotarare pe aceasta tema. „Se aproba asocierea intre Sectorul 2…

- Studiul de fezabilitate va fi elaborat de o companie franceza, cu suportul unui grant oferit de Banca Mondiala din sursele Fondului multidonator Europa și Asia Centrala pentru dezvoltare, in valoare de circa 235 de mii de euro, scrie intr-un comunicat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale…

- Garda de Mediu Gorj a amendat miercuri cu 50.000 de lei operatorul care administreaza stația de epurare de la Carbunești. Controlul tematic, care se desfașoara la toate stațiile de epurare din județul Gorj, dispus de Garda Nationala de Mediu, a scos in evidența depașirea valorilor maxime admise la indicatorii…

- Antrenorul echipei germane de fotbal RB Leipzig, Julian Nagelsmann, a solicitat rezilierea contractului, valabil pana in iunie 2023, pentru a putea merge la Bayern Munchen, scrie revista Kicker, citata de EFE. RB Leipzig, aflata pe locul doi in Bundesliga, a cerut, conform Kicker, o indemnizatie…

- Un proiect referitor la asocierea dintre Sectorul 2 si Municipalitate pentru finantarea Pasajului Doamna Ghica a fost adoptat in sedinta de joi a Consiliului Local, arata Agerpres. "Se solicita acordul Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru imputernicirea expresa a Consiliului…