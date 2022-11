AOC U32U1 Porsche Design, monitor premium pentru editare foto-video [TECH REVIEW]

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai puternici dealeri auto regionali si reprezentant Das Welt Auto, EXCLUSIV AUTO CONSTANTA, aduce in atentia clientilor cateva oferte de autovehicule rulate, masini care se afla la sediul de pe strada Dumbraveni 70 sens giratoriu Tomis Plus . ldquo;Am facut o selectie interesanta, spunem…

- Huawei a lansat noul HUAWEI Mate 50 Pro, primul smartphone din lume cu diafragma fizica reglabila pe 10 niveluri. Noutațile nu se opresc aici, iar telefonul vine și cu un design excepțional și tehnologii de ultima generație.

- Dupa ce a dat lovitura cu HONOR 50 anul trecut, Honor a revenit cu un alt smartphone mid-range premium. Conceput pentru pasionații de vlogging, HONOR 70 este cea mai recenta completare a seriei N de la HONOR, gama de smartphone-uri de inalta calitate.

- Daniel Stanciu (48 de ani), directorul executiv de la FC Argeș, considera rezultatul din meciul CSM Alexandria - Farul, 2-2, o „palma pentru cei care nu erau de acord cu acest format” al Cupei Romaniei Betano. In primul meci din faza grupelor Cupei Romaniei s-a consemnat o surpriza majora. ...

- Sezonul lansarilor de toamna in lumea gaming -ului este acum in plina desfașurare și, ca un semn care marcheaza acest lucru in fiecare an, a venit și lansarea noului joc din seria FIFA , a celor de la EA. De data aceasta insa, insemnatatea sa este puțin diferita, pentru ca putem foarte bine sa vorbim…

- Acest tip de apartament va permite sa locuiti, sa luati masa si sa dormiti intr-o singura camera, fara pereti de bariera. Este un aranjament cu o singura camera, similar unei camere de hotel. In loc sa fie in spatele unui perete, bucataria si zona de dormit se afla in camera principala.Daca…

- Compania Twitter testeaza mult asteptatul buton de editare a mesajelor, o functie care va fi oferita utilizatorilor serviciului sau cu plata in saptamanile viitoare, au anuntat joi reprezentantii acestei retele de socializare, informeaza Reuters și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Philips TV & Sound lanseaza noile televizoare Ambilight: varful de gama OLED +937 și un al doilea model Philips OLED+907 echipat cu sistem de sunet Bowers & Wilkins. Toate modelele dispun de o versiune personalizata a sistemului de operare Android 11 TV OS. Philips OLED+937 Televizorul OLED+937 de 65…