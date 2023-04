Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii județeni au aprobat joi, 23 martie, intr-o ședința ordinara de lucru, Studiul de prefezabilitate pentru investiția „Terminal intermodal de transport in zona Ungheni, județul Mureș", prin selectarea unuia dintre cele trei scenarii propuse. Potrivit informațiilor furnizate de catre Peter Ferenc,…

- Conducerea Primariei Municipiului Targu Mureș a atribuit, in data de 14 martie 2023, societații Geiger Transilvania SRL Cristești, un contract in valoare de 3.650.224 de lei, fara TVA, pentru obiectivul de investiție "Modernizare strada Eden", informeaza www.licitatiapublica.ro. Conform Caietului de…

- Avand in vedere aparițiile repetate ale unei familii de urși (o ursoaica și 2 pui) pe raza Platoului Cornești și in zona Gradinii Zoologice, s-a decis luarea masurilor necesare, conform procedurilor, astfel incat populația sa fie protejata, a informat joi, 9 martie, Serviciul Relații Interne și Internaționale…

- Primaria Bistrița vrea sa modernizeze și reabiliteze zona Lac MHC cu peste 15 milioane de lei. Va fi amenajat inclusiv un parc dedicat plimbarii patrupedelor și dresarii lor. Primaria Bistrița vrea sa investeasca peste 15 milioane de lei, in jur de 3 milioane de euro, pentru a transforma total zona…

- Conducerea Romcab SA Targu Mureș a anunțat recent, in data de 17 februarie 2023, prin intermediul unui raport facut public pe pagina web a Bursei de Valori București, www.bvb.ro, finalizarea procesului de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor privind noul cuantum al capitalului…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna va avea in acest an un buget estimat la aproape 455 de milioane de lei, respectiv 91 milioane euro, cel mai mare din ultimele trei decenii, iar aproape 70% va fi alocat investitiilor si sanatatii. Consilierii judeteni, reuniti joi in sedinta ordinara pentru adoptarea…

- Conducerea Primariei Zalau a cheltuit anul trecut peste 450.000 de lei pentru personalul angajat la Cinematograful Scala, deși acesta nu este deschis nici in prezent. In plus, Primaria Zalau continua sa aloce sume consistente clubului sportiv Sport Club Municipal (SCM) Zalau, de peste 7 milioane de…

- Mai multe blocuri de locuinte din Adjud si Panciu vor beneficia de ample lucrari de eficientizare energetica, in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), valoarea totala a acestor lucrari ridicandu-se la aproape 15 milioane de lei, a anuntat, miercuri, Consiliul Judetean (CJ) Vrancea.…