Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a incendiului produs in noaptea de joi spre vineri in zona centralei nucleare Zaporoje, din Ucraina, oamenii au achiziționat din farmacii un medicament care poate proteja de efectul nociv al radiațiilor, in cazul unui atac nuclear. Precizarile oficialilor din minister vin in contextul ingrijorarilor…

- Iodura de Potasiu nu trebuie utilizata in mod profilactic, deoarece poate provoca afecțiuni ale glandei tiroide. In caz de urgența determinata de un posibil incident nuclear, administrarea comprimatelor de Iodura de Potasiu se face doar in primele ore, iar Ministerul Sanatații organizeaza asigurarea…

- Iodura de Potasiu nu trebuie utilizata in mod profilactic, deoarece poate provoca afecțiuni ale glandei tiroide. In caz de urgența determinata de un posibil incident nuclear, administrarea comprimatelor de Iodura de Potasiu se face doar in primele ore, iar Ministerul Sanatații organizeaza asigurarea…

- Avand in vedere ingrijorarile legate de un posibil accident nuclear, pe fondul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina, Ministerul Sanatații a anunțat vineri, prin intermediul unui comunicat de presa, ca Iodura de Potasiu nu trebuie utilizata in mod profilactic pentru ca poate provoca afecțiuni ale…

- Precizarile Ministerului Sanatații in privința utilizarii Iodurii de Potasiu, in cazul unui posibil incident nuclear Referitor la discuțiile din spațiul public despre utilizarea Iodurii de Potasiu in cazul unui posibil incident nuclear, Ministerul Sanatații a transmis joi o serie de precizari: Iodura…

- Ministerul Sanatații lanseaza un avertisment adresat populației cu privire la utilizarea Iodurii de Potasiu in cazul unui posibil incident nuclear. Romanii au dat buzna in farmacii in ultimele zile, pentru a cumpara acest medicament, de teama unui atac nuclear al Rusiei. Fii la curent cu cele…

- Referitor la discutiile din spatiul public despre utilizarea Iodurii de Potasiu in cazul unui posibil incident nuclear, Ministerul Sanatatii face urmatoarele precizari:Iodura de Potasiu nu trebuie utilizata in mod profilactic, deoarece poate provoca afectiuni ale glandei tiroide.In caz de urgenta datorata…

- Alte 2.681 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 114 cazuri in regiunea transnistreana. Despre aceasta anunța Ministerul Sanatații, transmite Știri.md.Menționam ca 2.681 de cazuri inregistrate intr-o zi reprezinta un antirecord…