Anunțul meteorologilor. Cum se schimbă vremea în vestul țării Meteorologii anunța ca vremea se va racori puțin in urmatoarele doua saptamani, in Banat, astfel ca nu vom mai avea temperaturi de 30 de grade Celsius. “Temperatura aerului va marca o ușoara scadere la inceputul intervalului, așa incat, in ziua de 8 mai, la nivelul regiunii vor fi maxime in jur de 24 de grade […] Articolul Anunțul meteorologilor. Cum se schimba vremea in vestul țarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

