Anunțul făcut de furnizori în legătură cu facturile la energie electrică Facturile la energie electrica vor sosi cu intarziere in perioada urmatoare. Mai mulți furnizori și-au anunțat deja clienții ca iși adapteaza sistemele informatice, dupa ce plafonul pentru consum a fost modificat. Totoata, parlamentarii urmeaza sa voteze și alte schimbari, așa ca nu este exclus ca intr-o luna sa primiți doua facturi. Daca nu le puteți achita, puteți cere amanarea sau plata in rate. „Facturile aferente consumului de energie incepand cu 1 septembrie ar putea fi emise cu intarziere”, precizeaza compania Enel intr-un mesaj transmis clienților. Compania estimeaza ca facturile vor incepe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

