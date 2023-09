Anunțul care îi va înfuria pe toți șoferii din București: Podul Grant se închide Traficul, oricum sufocat, din București, va fi și mai „gatuit” de decizia autoritaților de a baga in reparații Podul Grant pana la primavara. Urmeaza cinci luni cu restricții majore de circulație in zona de nord-vest a capitalei. Podul Grant se inchide complet din 15 octombrie pana in martie anul viitor, pe sensul dinspre Crangași catre strada Turda, a anunțat pentru Radio Romania Actualitați directorul Administrației Strazilor București. Peste 2 saptamani se reiau reparațiile pe viaductul pasajului care traverseaza liniile de tren din Gara de Nord, iar circulația rutiera va fi permisa doar pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Urmeaza cinci luni cu restricții majore de circulație in zona de nord-vest a capitalei. Podul Grant se inchide complet din 15 octombrie pana in martie anul viitor, pe sensul dinspre Crangași catre strada Turda, a anunțat pentru Radio Romania Actualitați directorul Administrației Strazilor București.Peste…

- Un incendiu a izbucnit miercuri in București, in zona dintre Podul Basarab și Podul Grand. Doua vagoane dezafectate CFR au luat foc. Un incendiu puternic a cuprins doua vagoane dezafectate care se aflau intre Podul Grant și Podul Basarab. Inspectoratul pentru Situații de Urgența București Ilfov intervine…

- Vești proaste. Ministerul Transporturilor: CFR Infrastructura a anulat toate cele șase licitații pentru modernizarea Magistralei Craiova – Caransebeș. Am putea pierde finanțarea externa! Adio linii feroviare pe care sa circulam cu 160 km/ora! Adio tunele, viaducte și stații CFR noi pe magistrala Craiova-Caransebeș!…

- Cei cinci oameni care au murit in microbuzul strivit intre doua TIR-uri ieri, pe A1, erau angajați la un simulator de zbor din Baneasa și veneau la serviciu. Șoferii celor doua TIR-uri au fost testați pentru consum de alcool și de droguri, iar rezultatele au fost negative.

- Jocurile politice intre PSD și PNL privind cele patru randuri de alegeri de anul viitor au intrat in linie dreapta și deja cele doua partide au cam batut in cuie strategia din 2024. Alegerile locale și prezidențiale, in aceeași zi Potrivit informațiilor noastre, actualele prime trei partide parlamentare…

- Trei pensionari din cartierul Baneasa fac demersuri ca pe strada lor din sectorul 1 sa fie amenajate mai multe locuri de parcare de reședința și comunitatea sa-și recapete liniștea de dinaintea amenzilor de la Poliția Locala și al pandei neobosite pentru gasirea unui loc unde sa-și lase vehiculul. Acum…

- Primaria Capitalei a anunțat cinci proiecte de acte normative foarte controversate. Primaria Municipiului Bucuresti a pus in consultare publica cinci proiecte de acte normative care prevad desfiintarea a cinci structuri aflate in subordinea municipalitatii, intre care patru institutii de cultura, printre…

- Vești proaste pentru șoferii care conduc pe strazile din București. Primaria Capitalei ii ia serios in vizor pe cei care nu respecta legislația in vigoare și pregatește pedepse aspre pentru aceștia. Iata greșeala pentru care pot sa primeasca o amenda chiar și cat un salariu pe o luna intreaga. Șoferii…