Anunțul BNR de ultimă oră: rate mai mici pentru românii cu credite Indicele ROBOR la 3 luni, cel in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut luni, 21 noiembrie 2022, la 7,91% pe an, de la 7,94% pe an, vineri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei ( BNR ). La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, iar la inceputul anului 2021 era de aproximativ 2% pe an. ROBOR 3M crescuse in ultima perioada si a atins pe 26 octombrie (8,21%) cea mai ridicata valoare din ultimii 12 ani si 9 luni (29 ianuarie 2010). ROBOR 3M a trecut de pragul de 8% pe 1 august 2022. Valorile extreme… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

