Anunțul anului pentru cei care au telefoane mobile. Procurorii au făcut dezvăluiri incredibile Avertisment extrem de serios asupra riscurilor foarte mari privind securitatea datelor personale, facut printr-un anunț oficial de un procuror american. Cabluri și porturi false, care costa doar cațiva dolari și se gasesc pe internet, permit hackerilor sa instaleze aplicații in telefoanele mobile. Oamenii sunt indemnați in Statele Unite ale Americii sa nu iși mai incarce telefoanele in porturi USB publice, precum cele din aeroporturi, hoteluri sau baruri , deoarece se expun unor riscuri foarte mari privind securitatea datelor personale. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Astfel,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

