Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile taiwaneze au evacuat peste 4.000 de persoane din insula Orchid (Orhideea) si au plasat-o in stare de alerta in asteptarea taifunului Maria, care se asteapta sa loveasca insula de luni seara, potrivit Biroului central de meteorologie din Taiwan, citat de EFE. Guvernul insular…

- Cel putin 81 de persoane au murit in urma ploilor torentiale si alunecarilor de teren din Japonia, in timp ce alte cateva zeci sunt in continuare disparuti, au anuntat duminica autoritatile, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Aproximativ 50 de persoane din localitatile Stejarul si Busmei din judetul Neamt vor fi evacuate din cauza viiturii formate pe râul Bistrita, anunta Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU).

- Mai multe locuințe au fost distruse in centrul Greciei, intr-o zona frecventata de turiștii romani, marți dimineața, in timpul unor inundații puternice. Hidrologii au emis cod roșu de inundații pe un rau din zona Volos. Apele revarsate au luat cu ele masini si au inundat multe case. Zeci de pompieri…

- Incendiile de vegetatie din California continua sa faca ravagii. Focul a ajuns si la mai multe case, iar fortele de ordine au evacuat trei mii de oameni ale caror locuinte sunt in pericol. Din cauza flacarilor puternice, cativa oameni au fost evacuati cu elicopterele.

- Vești ingrijoratoare! O pandemie provocata de o banala raceala ar putea ucide milioane de oameni. O echipa de savanți de la centrul John Hopkins Center, responsabila cu Securitatea Sanitara in SUA,crede ca urmatoarea pandemie va fi una mortala. Experții au transmis un avertisment cu privire la virusurile…

- In Hawaii continua evacuarile din calea eruptiei vulcanului Kilauea. 35 de cladiri, majoritatea locuinte, au fost distruse pana acum de lava scursa si numeroase altele sunt in pericol, scrie didgi24.ro.

- Peste 300 de persoane au fost evacuate duminica dupa-amiaza dintr-un mall din municipiul Ramnicu Valcea, dupa ce a izbucnit un incendiu la un tablou electric al cladirii, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea.Pompierii valceni au intervenit pentru…