Stiri pe aceeasi tema

- Ghinioanele parca se țin lanț de Bianca Pop. Fosta ispita de la Insula Iubirii este din nou implicata intr-un scandal de proporții, dupa ce a fost batuta in club! Cum se simte acum bruneta!

- Problemele se tin scai de Bianca Pop! Fosta ispita de la “Insula Iubirii” a ajuns la Politie, dupa ce a declarat ca a fost drogata si violata. Ce s-a intamplat, de fapt, cu bruneta?! De ce a ajuns Bianca Pop la Politie? Daca in urma cu doar cateva zile, Bianca Pop marturisea de pe patul […] The post…

- Dupa ce in urma cu puțin timp a susținut ca a fost victima unei agresiuni grave, Bianca Pop recunoaște acum ca este ajutata din punct de vedere financiar. Bianca Pop a saracit. Cine a ajuns sa-i plateasca chiria Fosta ispita de la ”Insula Iubirii”, Bianca Pop susține ca a fost victima unei agresiuni…

- Bianca Pop a avut nevoie de ingrijiri medicale de urgența, miercuri, la spital! Vedeta susține ca un cunoscut de-al sau ar fi drogat-o. In contextul in care starea sa de sanatate nu era tocmai buna, cadrele medicale de pe ambulanța au hotarat sa o transporte imediat la spital, pentru a o ține sub…

- Bianca Pop, fosta Ispita in cadrul emisiunii Insula Iubirii, ar fi fost drogata și violata. Vedeta a necesitat imediat ingrijiri medicale și a fost dusa de urgența la spital cu salvarea. Bianca Pop de la Insula Iubirii, drogata și violata de un cunoscut. Cum s-a intamplat totul Bianca Pop a fost implicata…

- Premierul Orban a declarat in cursul zilei de marți ca va ataca la CCR votul cu privire la dublarea alocațiilor, avand in vedere faptul ca nu exista surse de finanțare pentru majorarile in cauza. Acesta a revenit cu un nou atac la adresa PSD prin care il acuza ca baga Romania intr-un haos economic,…

- Bianca Pop a participat la priveghiul lui Emi Pian, insa, tanara s-a deghizat pentru a nu fi observata.Cu toate acestea, se pare ca bruneta nu a scapat de scandal, iar in final a ajuns cu ambulanța la spital.