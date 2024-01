Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a declarat duminica, ca in noua lege a pensiilor, avem un articol care spune clar ca de acum inainte, in fiecare, an, in luna ianuarie, trebuie sa avem majorarea pensiilor cu rata inflatiei plus jumatate din cresterea reala a castigului salarial mediu brut.…

- Ministrul Muncii a spus ca perioadele de armata, studii, somaj vin cu puncte suplimentare. „Pentru a incuraja perioada de contributivitate, peste perioada de 25 de ani avem puncte suplimentare, a mai spus ea.„In opinia noastra, este o lege simpla si clara”, a spus Simona Bucura Oprescu.Ea a mai aratat…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a explicat cand vor primi romanii pensiile recalculate , anul viitor. Romanii vor beneficia de majorari ale pensiilor incepand cu 1 ianuarie 2024 și recalculari din septembrie, a anunțat in exclusivitate la Antena 3 CNN , ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu.…

- Noua lege a pensiilor, aflata acum in dezbaterea parlamentului prevede recalcularea pensiilor. Ministrul muncii, Simona Bucura Oprescu a declarat ca este posibil ca unele pensii sa creasca cu peste 80% in urma recalcularii prevazute de noua lege. Totodata, aceasta a devaluit și care va fi valoarea cele…

- Ministrul Muncii a anuntat ca anul viitor, pensiile vor creste de doua ori, majorarea fiind in medie de peste 40%. Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, afirma, vineri seara, ca, potrivit noii legi, pensiile romanilor vor creste de doua ori in anul 2024 si ca toate pensiile vor fi recalculate. De…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a afirmat, vineri seara, la Romania TV, ca, potrivit noii legi, pensiile romanilor vor creste de doua ori in anul 2024 si ca toate pensiile vor fi recalculate. De la 1 septembrie 2024, romanii vor avea noile pensii recalculate in care vor vedea exact punctele…

- „In 2024, pensiile romanilor vor creste de doua ori. Prima data incepand cu 1 ianuarie cand pensiile romanilor vor creste cu 13,8 la suta. Fiecare dintre cei 4,8 milioane de romani va beneficia de asta. Valoarea punctului de pensie mergand de la 1.785 cat este astazi, la 2.032 de lei. Este un efort…