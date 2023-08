Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a anunțat sambata ca a ajuns la un acord cu danezii de la Brondby pentru transferul definitiv al atacantului Emmanuel Yeboah. Ardelenii au incasat o suma uriașa și vor pastra și 25% dintr-un viitor transfer.

- CFR Cluj a parasit dramatic Conference League in urma unei infrangeri dramatice in fața celor de la Adana Demirspor, 1-2, 2-3 la general. Pe aeroport, la revenirea in țara, Nelu Varga a asigurat ca stabilitatea clubului nu este pusa in pericol de eșecul european. Alaturi de jucatori a calatorit și patronul…

- Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a vorbit despre remiza reușita de „feroviari” cu Adana Demirspor, scor 1-1, in turul II al preminariilor Conference League. Oficialul ardelenilor ramane optimist inaintea meciului retur de peste o saptamana, deși șansele vișiniilor au scazut considerabil…

- Cand are loc tragerea la sorți din turul al treilea preliminar UEFA Conference League. Lista cu posibilii adversari pentru FCSB, CFR Cluj, Farul și Sepsi. UEFA a programat tragerea la sorți din turul al treilea preliminar al Conference League luni, 24 iulie. Meciurile tur vor avea loc pe 10 august,…

- CFR Cluj a vandut jucatori importanți in aceasta vara, precum Nana Boateng, Andrei Burca, Simone Scuffet și Yuri Matias, iar oficialii clubului din Gruia nu au inchis ușa plecarilor. La clubul ardelean mai sunt fotbaliști urmariți de echipe din strainatate, precum Emmanuel Yeboah, Daniel Birligea,…

- Italianul Simone Scuffet (27 de ani) a ajuns de la CFR Cluj la Cagliari, dar nu va avea statutul de titular la formația din Serie A. Dupa un sezon excelent in Gruia, in care a impresionat prin evoluțiile sale din SuperLiga Romaniei și in special din Conference League, Simone Scuffet a revenit in țara…

- CFR Cluj a anunțat in cursul dimineții transferul definitiv al mijlocașului Nana Boateng in Coreea de Sud, la Jeonbuk Motors, formația antrenata de Dan Petrescu, nimeni altul decat fostul antrenor al „feroviarilor”. „Mulțumim, Nana Boateng! Cluburile CFR 1907 Cluj și Jeonbuk Hyundai Motors au ajuns…

- Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj! Anuntul oficial a fost facut de gruparea din Gruia pe pagina de Facebook. Despartirea a venit pe cale amiabila. Mulțumim, Dan Petrescu! Conducerea clubului nostru, impreuna cu antrenorul Dan Petrescu, au ajuns la o ințelegere privind incetarea amiabila a contractului.…