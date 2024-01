Stiri pe aceeasi tema

- Licitație pentru inchirierea locurilor de vanzare in Piața Agroalimentara din Aiud: Pana cand se pot depune actele Licitație pentru inchirierea locurilor de vanzare in Piața Agroalimentara din Aiud: Pana cand se pot depune actele Primaria Municipiului Aiud organizeaza in data 07 februarie 2024, ora…

- Articolul ANUNȚ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI „Investiții destinate capacitaților de prestare de servicii și retehnologizarii, in vederea refacerii capacitații de reziliența” apare prima data in Universul argesean .

- ”Potrivit Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism (OPANT) nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publica, a licentelor si brevetelor de turism…

- DIRECȚIA SERVICII PUBLICE BOTOȘANI, Pietonalul Transilvaniei nr.2, anunta pe cei interesati ca in data de 28.12.2023 ora 10:00 organizeaza licitație publica pentru ocuparea locurilor disponibile in piețe, dupa cum urmeaza:

- Cetațenii din Aiud vor avea parte de patinoar in aceasta iarna: Achiziția publica de 100.000 de lei, atribuita unei firme din Brașov Cetațenii din Aiud vor avea parte de patinoar in aceasta iarna: Achiziția publica de 100.000 de lei, atribuita unei firme din Brașov Cetațenii din Municipiul Aiud și iubitorii…

- Achizitor: GRAND EUFORIA SRL Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie: achiziție competitiva, pe loturi, conform prevederile Ordinului MFE nr. 1284 / 2016 Denumirea contractului: Furnizare de echipamente, in cadrul proiectului „DOTAREA GRAND EUFORIA S.R.L. CU ECHIPAMENTE PERFORMANTE”,…

- Achizitor: GRAND EUFORIA SRL Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie: achiziție competitiva, pe loturi, conform prevederile Ordinului MFE nr. 1284 / 2016 Denumirea contractului: Furnizare de autovehicule electrice, in cadrul proiectului „DOTAREA GRAND EUFORIA S.R.L. CU ECHIPAMENTE…

- Direcția Servicii Publice - Botoșani aduce la cunoștința concesionarilor locurilor de inhumare din cimitirele Pacea și Eternitatea, a caror perioada de valabilitate din contractul de concesiune a expirat sau urmeaza sa expire in urmatoarele 90 zile, ca potrivit prevederilor art. 12 alin.1 din Regulamentul…