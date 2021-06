ANUNȚ LICITAȚIE CIUPERCI COMESTIBILE (hribi, gălbiori, ghebe) Direcția Silvica Suceava, cu sediul In 8-dul 1 Mai nr. 6 anunța pentru ziua de 29 iunie 2021. ORELE 13.00 organizarea unei LICITAȚII la sediul unitații, pentru cesionarea dreptului de recoltare a ciupercilor comestibile (hribi, galbiori, ghebe) in sezonul 2021, din fondul forestier proprietate publica a statului, pentru ocoalele silvice ale Direcției Silvice Suceava – […] The post ANUNȚ LICITAȚIE CIUPERCI COMESTIBILE (hribi, galbiori, ghebe) first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

