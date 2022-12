Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru zilele de sambata și duminica, atunci cand se vor inregistra temperaturi neobișnuite pentru jumatatea lunii decembrie. De la valul de aer rece trecem la valori termice de pana la 20 de grade.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța o racire accentuata a vremii in Romania. Un val de aer polar va aduce ger in mai multe zone. Vor cadea și precipitații sub forma de ploaie, lapovița și ninsoare. Conform specialiștilor ANM, dupa un weekend cu temperaturi de primavara, care vor trece…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut recent un anunț important. A venit iarna in Romania, astfel ca in unele zone de munte, stratul de zapada a depașit deja șase centimetri. Ei bine, meteorologii au emis prognoza meteo pentru inceputul lunii decembrie. Iata cum va fi vremea luna urmatoare…

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut recent un anunț important. Alina Șerban, meteorolog in cadrul ANM, a anunțat prognoza meteo pentru acest weekend. La ce temperaturi și la ce vreme ar trebui sa se aștepte romanii in zilele urmatoare. Iata cum va fi vremea in acest weekend, in fiecare parte…

- Anunț meteo important: Ce se va intampla cu vremea in Romania? Directorul Agentiei Nationale de Meteorologie, a anunțat cat ne va mai ține vremea calda „in brațe”. Potrivit Elenei Mateescu, Directorul Agentiei Nationale de Meteorologie, saptamana 24-31 octombrie va fi caracterizata de o vreme mai calda…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis estimarea valorilor termice și a precipitațiilor pentru urmatoarele patru saptamani. Potrivit meteorologilor, vom avea parte de un sfarșit de toamna blanda, cu temperaturi mai ridicate decat cele normale pentru data din calendar. De asemenea, ANM estimeaza…

- Cum va fi VREMEA in octombrie: PROGNOZA de la ANM. Temperaturi mai ridicate decat normalul lunii Cum va fi VREMEA in octombrie: PROGNOZA METEO de la ANM. Temperaturi mai ridicate decat normalul lunii Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat cum va fi vremea in luna octombrie. In saptamana 26…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat temperaturi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada, saptamana aceasta, insa incepand de saptamana urmatoare vine frigul in majoritatea zonelor țarii. Vremea in saptamana 26 septembrie – 3 octombrie: valorile termice vor fi mai ridicate…