Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Razvan Gorcinki a murit a lasat multa suferința in sufletele celor care l-au iubit. Toboșarul de la Proconsul s-a stins din viața fulgerator, la doar 42 de ani, dupa o perioada in care a suferit de septicemie. Soția lui a scris un mesaj dureros pe rețelele de socializare.

- Pensionarii urmeaza sa primeasca un nou ajutor din partea statului. Astfel ca, persoanele varstnice care primesc o pensie lunara sub pragul de 1.500 de lei, vor fi ajutate. Vestea vine in contextul scumpirilor recente care au afectat puterea de cumparare a acestora. Ce categorie de pensionari vor primi…

- Cantarețul Ionuț Dolanescu a facut un anunț trist. Mama lui, cunoscuta interpreta de folclor Maria Ciobanu, se confrunta cu dificultați astfel incat nu mai poate sa se deplaseze in Romania in vara curenta. Cel mai probabil, membrii familiei sale vor merge sa o viziteze in Los Angeles, la toamna. Cu…

- Georgiana Lobonț trece prin momente cumplite dupa ce a pierdut sarcina. Tragica veste a fost data chiar de artista pe contul sau de Instagram. Potrivit acesteia, sarcina s-a oprit din ovulație. Cum se simte Georgiana Lobonț? Artista a pierdut sarcina Vestea care urma sa-i dea lumea peste cap a fost…

- Dupa divorțul rasunator de fostul ei soț, Ariana Grande și-a refacut viața. Dupa separarea de Dalton Gomez, celebra cantareața și-a gasit fericirea in brațele altui barbat. Vestea i-a uimit pe fanii acesteia. Cine este noul partener al artistei și ce spun apropiații despre relația celor doi? Cine este…

- Simona Halep nu mai are nicio sansa. Anunt dureros venit pentru campioana noastra din partea specialistilor. CITESTE SI Iulie intra in istorie! Ministrul Mediului: 'Avem toate șansele sa devina cea mai calduroasa luna pe care am trait-o vreodata' 07:55 263 Tradiții si superstitii de Sfantul Ilie.…

- Anunț de ultima ora pentru romani! Casa Naționala de Asigurari de Sanatate va deconta mai multe analize și tratamente, ceea ce inseamna ca pacienții vor beneficia gratis de serviciile medicale. Incepand de aceasta luna, se va acorda o mai mare prevenție apariției bolilor și unitațile medicale vor efectua…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a facut un anunț major despre aceste pensii din Romania. Romanii vor fi mulțumiți, intrucat cea mai arzatoare problema a pensiilor va fi rezolvata pana la 30 iunie 2023. Care este vestea data de Marius Budai. Marius Budai a spus cand va fi rezolvata problema pensiilor…