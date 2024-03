Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a anunțat data la care profesorii și angajații din sistemul de Invațamant primesc o tranșa din plata unor restanțe salariale ce au fost stabilite prin hotarari judecatorești, potrivit unui ordin publicat in Monitorul Oficial. Este vorba despre ordinul nr. 3.841 din 26 februarie…

- Profesorii și angajații din invațamant primesc restanțele salariale. Plata se face eșalonat, iar prima tranșa se primește in aprilie Profesorii și angajații din invațamant primesc restanțele salariale. Plata se face eșalonat, iar prima tranșa se primește in aprilie In luna aprilie 2024, cadrele didactice…

- In aprilie, profesorii și angajații din Invațamant primesc o tranșa din plata unor restanțe salariale, decise prin hotarari judecatorești In luna aprilie, profesorii și angajații din sistemul de Invațamant primesc o tranșa din plata unor restanțe salariale ce au fost stabilite prin hotarari judecatorești,…

- Conducatorii de doctorat nu vor mai fi responsabili, alaturi de doctoranzi, in cazul tezelor care se dovedesc a fi plagiate, potrivit noului regulament privind studiile universitare, adoptat la inceputul anului și publicat luni in Monitorul Oficial, transmite Hotnews . Prevederea privind responsabilitatea…

- Conform planului reprezentanților ministerului, primii bani din acest an vor intra pe cardurile pentru alimente incepand din a doua jumatate a lunii februarie.„???????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????? ????????…

- Noua lege a Educației interzice personalului didactic de predare sa faca meditații cu elevii de la clasele la care predau. Profesorii vor trebui sa completeze in acest sens o declarație de interese, pana la data de 31 decembrie a fiecarui an. Cei care nu depun declarația sau nu declara meditațiile pentru…

- Ministerul Educației a crescut de 7 ori perioada in care profesorii, educatorii și invațatorii carora le este desfacut contractul de munca pe motive disciplinare nu se pot reangaja in sistemul de invațamant.Conform metodologiei-cadru a Ministerului Educației „cadrele didactice sancționate cu desfacerea…

- Ilustrație: Marian Avramescu Angajații din sistemul educațional de stat se tem ca nu vor mai vedea nici macar jumatate din majorarea salariala promisa de fostul premier Nicolae Ciuca, in schimbul suspendarii grevei generale, in vara acestui an. Aceasta, dupa ce Guvernul Marcel Ciolacu le-a urat deja…