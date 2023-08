Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou anunț in materie de vreme. Specialiștii au actualizat prognoza meteo și au emis o avertizare meteo Cod portocaliu de canicula. Toata țara este vizata de fenomenele meteo.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou anunț de ultim moment. Concret, din informațiile oferite de meteorologii, vremea se schimba radical. Temperaturile scad brusc in toata țara. Avem parte, in continuare, de cod galben de ploi, vijelii și grindina.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Specialiștii au emis o avertizare de cod galben de canicula și disconfort termic. 25 de județe din Romania sunt vizate. Ce temperaturi vor inregistra termometrele.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis atentionari Cod galben si Cod portocaliu de canicula si disconfort termic ridicat, valabile luni, in toata tara. Conform prognozei de specialitate, maine va fi Cod galben de canicula si disconfort termic ridicat in vest, sud, sud-est si local in centru,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de ultima ora! Specialiștii au anunțat Cod portocaliu și Cod galben de canicula, valabil pentru 29 de județe din Romania. Lista completa cu zonele afectate de disconfortul termic. Iata ce au anunțat meteorologii cu privire la vreme.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de canicula si disconfort termic ridicat, valabila duminica, in aproape toata tara.Conform prognozei de specialitate, in 16 iulie, valul de caldura se va intensifica si va fi canicula in vest, sud, sud-est si local in centru.…

- Tornada in Romania? Temperaturile caniculare sunt doar inceputul unui șir de fenomene meteo extreme ce afecteaza țara noastra. Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua avertizare. Anunț de ultima ora de la ANM, ce zone sunt vizate. O noua avertizare ANM Romania se confrunta…

- Meteorologii au revenit cu o atenționare pentru aceasta saptamana. Urmeaza cinci zile de canicula in Romania, care va fi resimțita in majoritatea zonelor din țara. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat temperaturi care vor depași 35-37 de grade Celsius, in majoritatea regiunilor.