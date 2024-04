Stiri pe aceeasi tema

- Cu puțin timp in urma, specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis o atentionare Cod galben de ninsori insemnate cantitativ in mai multe zone ale Romaniei. Pana cand este valabila atenționarea.

- Se schimba vremea in Capitala. Dupa un inceput de saptamana calduros, meteorologii anunța ca, de miercuri, vin ploile. Iar temperaturile vor scadea simțitor. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o prognoza speciala pentru București, valabila de miercuri, 17 aprilie, pana joi seara. Se…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultim moment. A fost emisa o avertizare meteo Cod galben de vijelii, ploi torențiale, grindina și ninsori pentru 17 județe din Romania. Care sunt zonele vizate.

- Administrația Naționala de Meteorologie avertizeaza ca marți dimineața este vant puternic in mai multe județe ale țarii. Meteorologii au emis cod galben și portocaliu de vant puternic și vijelii. Avertizarea vizeaza mai multe regiuni.

- Cu puțin timp in urma, specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis mai multe avertizari meteo cod galben de vreme rea. Potrivit meteorologilor, aceste atenționari vizeaza 27 de județe din țara.

- Dupa zilele insorite, cu maxime specifice lunilor de primavara, vremea se va schimba radical in Romania. Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au facut un anunț de ultim moment. Cand ajunge noul ciclon polar in Romania. Vremea se schimba brusc in Romania Specialiștii de la Administrația…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultim moment! A fost emis un cod galben și portocaliu de vant, ninsori și viscol in mai multe regiuni ale țarii. Care sunt zonele vizate și pana la ce ora este valabila atenționarea.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultima ora. Specialiștii au emis, in cursul zilei de vineri, 2 februarie 2024, o avertizare de ultima ora. Ninsorile se intorc in Romania. Iata lista zonelor afectate de zapada!